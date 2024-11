Face à la presse, la tête de liste départementale de la Coalition «Jamm ak Njarin» n’y est pas allé par quatre chemins pour justifier les raisons qui doivent pousser les Saint-louisiens à voter pour lui et sa liste. Me Moustapha Mbaye, qui a invité les Sénégalais et les Saint-louisiens à porter leur choix sur la liste dirigée par Amadou Ba, s’est présenté comme étant le candidat qui a le meilleur profil dans le département.

Mieux, l’actuel président du Conseil départemental de la vieille ville dit vouloir s’adosser principalement sur son expérience personnelle, mais aussi sur sa parfaite connaissance des réels problèmes des populations pour porter le plaidoyer pour Saint-Louis une fois élu député à l’Assemblée nationale.

Pour Moustapha Mbaye, les raisons pour lesquelles les populations doivent voter pour la liste «Jamm ak Njarin» ne sont pas à chercher loin, dans la mesure où il est le mieux préparé parmi les candidats pour défendre les intérêts de Saint-Louis pour avoir été pendant 10 ans le président du Conseil départemental. Pendant ces dix ans, Me Mbaye explique avoir mené le plan de développement du département qui a fait une étude approfondie du département dont il a une parfaite connaissance des potentialités économiques, des opportunités et les voies qu’il faut utiliser pour trouver des solutions aux problèmes des populations et assurer le développement socio-économique et culturel du département.

Prenant pour exemple la pêche, il rappelle que l’activité va beaucoup souffrir de production du gaz qui provoquera sans doute une raréfaction de la ressource halieutique. L’un des axes de son plaidoyer à l’Hémicycle sera donc, informe Me Mbaye, centré d’abord sur l’activité de pêche.

Il s’agira aussi, selon le compagnon de Amadou Ba, de porter le plaidoyer pour la mise en place d’activités de substitution comme la pisciculture pour pallier les problèmes de la pêche et des pêcheurs, notamment dans les zones de recasement des déplacés victimes de l’avancée de la mer.

Le projet de promotion de la zone économique spéciale, qui va générer environ 100 mille emplois dans tous les secteurs d’activité, sera aussi une priorité, relève-t-il.

Le secteur de l’éducation ne sera pas en reste dans la mesure où déjà, en tant que président du Conseil départemental, il affirme avoir déjà beaucoup fait pour résorber les abris provisoires dans tout le département où de nombreuses classes ont été construites par le Conseil départemental. Dans le même secteur, le plaidoyer pour la construction du lycée du populeux quartier de Pikine, d’un collège à Vauvert et la reconstruction du collège Dugay Clédor au quartier Sud fermé à cause de sa vétusté, seront aussi au cœur des préoccupations de la Coalition «Jamm ak Njarin» à côté d’autres préoccupations dans des secteurs comme la santé où le relèvement du plateau technique de l’Hôpital régional de Saint-Louis sera une grande préoccupation, sans oublier le dossier de l’hôpital de niveau 4 dont la première pierre a été posée par le Président Macky, mais dont les travaux risquent de ne pas démarrer de l’avis du responsable socialiste qui compte inscrire tous ces problèmes en bonne place dans son agenda de futur député.

Les problèmes du sport seront aussi, selon Me Mbaye, en bonne place dans le plaidoyer qui sera porté par les députés de «Jamm ak Njarin» qui «useront de tous leurs moyens» pour restaurer le Stade Mawade Wade afin de permettre à la Linguère de jouer ses rencontres à Saint-Louis, mais aussi de tout faire pour que le Stade Me Babacar Sèye soit reconstruit.

Dans sa lancée, Moustapha Mbaye invite également les Sénégalais à voter massivement pour la liste dirigée par l’ancien Premier ministre du Sénégal connu, d’après lui, pour sa probité et son expérience pour avoir été inspecteur des impôts, ministre de l’Economie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et qui a donc non seulement le cursus pour être tête de liste de la coalition, mais également toutes les compétences et l’expérience requises pour corriger, selon ses mots, les imperfections des tenants de l’actuel régime qui ont dupé les Sénégalais pour prendre le pouvoir le 24 mars dernier.

Mamadou Moustapha Mbaye sera accompagné dans la liste départementale par l’enseignante Seynabou Dieng avec respectivement comme suppléants Arouna Sow et Maïmouna Diop. La liste «Jamm ak Njarin» compte dans ses rangs, outre les partisans de Amadou Ba, le Parti socialiste, la Ld, le Pit, l’Afp et plusieurs mouvements de soutien de l’ex-Premier ministre.

Par Cheikh NDIONGUE (Correspondant) – cndiongue@lequotidien.sn