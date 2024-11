Amadou Ba, tête liste de la Coalition «Jamm ak Njarin», est arrivé à Sédhiou ce dimanche soir 3 novembre. Il est revenu sur les projets à l’arrêt dans la région, le chômage, le manque de formation et appelle le nouveau régime à limiter les discours tout en évitant de se comporter comme des opposants.

Dans le département de Sédhiou, c’est Madame Ndèye Sira Traoré, présidente des Amazones de Sédhiou, transformatrice, femme leader, syndicaliste et Seny Diallo, maire de la commune de Diana Malary, qui sont les têtes dans la Coalition «Jamm ak Njarin». C’est avec une forte délégation qu’ils ont accueilli leur leader à l’entrée de Sédhiou. Après avoir sillonné la route qui jouxte la mairie, la Gouvernance, la gare routière jusqu’à la hauteur de l’Esca­dron de surveillance et d’intervention de la gendarmerie au quartier Moricounda, ils ont repris le même chemin pour faire face à la population locale devant la mairie.

La tête de liste nationale, Amadou Ba, après avoir rappelé les conclusions du Conseil présidentiel qui se retrouve dans les tiroirs du Premier ministre et qui peut régler les problèmes de Sédhiou, déplore les projets à l’arrêt dans la région.

«On a fait une belle caravane. Je salue nos investis pour la mobilisation. Le Sénégal n’a plus besoin de la division, le Sénégal a tout simplement besoin de la paix», a-t-il déclaré. «Vous venez de me dire que les travaux de la Boucle du Boudhie sont à l’arrêt, d’autres routes en construction sont également à l’arrêt. Tous les projets sont à l’arrêt, c’est normal, c’est normal parce depuis qu’ils sont arrivés au pouvoir, ils ne travaillent pas, ils ne font que parler», constate Amadou Ba. «Actuellement, je veux qu’on mette en place une opposition qui va les empêcher de parler», propose-t-il.

Par Seydou Tamba CISSE – Correspondant