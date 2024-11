Mimi Touré, ancienne ministre de la Justice, est contre «l’immunité judiciaire» accordée au Président Macky Sall par Ismaïla Madior Fall, un autre ancien ministre de la Justice. Elle avance les raisons de sa position. Une immunité judiciaire, c’est ce dont doit bénéficier l’ancien Président Macky Sall, si l’on comprend les propos tenus par l’ancien Garde des sceaux, Pr Ismaïla Madior Fall, sur la Rfm. En réaction, Aminata Touré a publié lundi un message sur X pour lui rappeler l’exemple «de Hissène Habré, l’ex-Président tchadien, jugé et emprisonné au Sénégal».Par Amadou MBODJI –

«Après son dérapage concernant la disparition des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji, suivi de ses excuses publiques, on pensait que le Professeur Ismaïla Madior Fall mettrait un terme à ses déclarations plus politiciennes que juridiques. Pourtant, dans sa récente sortie, il ignore les dispositions de la Haute Cour de Justice du Sénégal, de la Cour pénale internationale et de tous les mécanismes du Droit international pénal pour inventer le concept de «l’immunité totale et éternelle du président de la République»», a posté Mimi Touré.

«Hissène Habré, ancien Président du Tchad, jugé et condamné au Sénégal… Vous vous en souvenez, Monsieur l’ancien Garde des sceaux ? Quel reniement de la lutte contre l’impunité !», ajoute l’ancienne Pm.

Contre la promesse de Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, d’abroger la loi d’amnistie, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, lors de son passage à l’émission «Le Grand Jury», sur la Rfm, a fait part d’une mise en place d’une «Commission justice et réconciliation», en référence aux derniers événements tragiques au plus fort de la tension politique avant la troisième alternance. Par rapport aux éventuelles poursuites contre l’ancien Président Macky Sall agitées par les membres du régime, M. Fall déclare que ce dernier «ne peut être tenu responsable de quoi que ce soit».

