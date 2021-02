Nommé à la tête de la Sn-Hlm, Mamadou Sy Mbengue a eu «l’ingénieuse idée d’optimiser les 4 000 m2 occupés par le siège» de la société. La Sn-Hlm envisage «d’y développer un projet immobilier dont la structuration ne nécessitera pas des engagements financiers de la Sn-Hlm». Selon la société qui a publié hier un communiqué, «ce projet qui pourrait s’intituler les Tours de l’Obélisque intégrerait l’actuel siège dans sa configuration, mais procurerait à la Sn-Hlm, par le truchement de la location d’espaces commerciaux et de bureaux de grand standing, des revenus permanents lui permettant de faire face à ses charges fixes et incompressibles».

Pour l’instant, on en est à l’état de projet : «En l’état actuel des choses, ce sont des études architecturales, études de marché et géotechniques qui ont été entreprises à l’effet de concevoir le projet à proposer au Conseil d’administration, seule habilité à prendre une telle décision.» Résolument tourné «vers le futur pour le développement de la Sn-Hlm», Mamadou Sy Mbengue avait sollicité «un audit organisationnel du Bu­reau organisation et méthode» qui a récemment abouti «à une profonde réorganisation et redistribution des responsabilités qui n’ont pas été au goût de quelques-uns».