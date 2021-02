Quelle que soit l’issue de cette affaire, l’accusatrice de Ousmane Sonko verra sa vie changée du tout au tout. Comme Nafissatou Diallo qui a fait tomber Strauss-Kahn, elle est sortie définitivement de l’ombre de l’anonymat et ne sera plus jamais une Sénégalaise ordinaire. L’ennui est que Dakar n’est pas New York, et que la personne qu’elle incrimine a des talibés prêts à toutes les violences pour le défendre, comme on l’a vu lundi dernier. Souhaitons que l’issue de cette affaire ne coûte pas la vie à Adji Sarr !