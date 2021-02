Pour lutter contre le coronavirus, l’Association des chanteurs religieux du Sénégal Daarul arqam a tenu un séminaire de sensibilisation et de prévention sur le thème «Les chanteurs religieux face à la Covid-19». Ainsi, les chanteurs mourides, tidianes, khadres, layènes, niassènes et de Thiénaba entendent apporter leur contribution à la lutte contre cette pandémie qui affecte le Sénégal, mais aussi font un clin d’œil au gouvernement pour un appui.

Face à la pandémie de Covid-19, l’Association des chanteurs religieux du Sénégal Daarul arqam fait dans la sensibilisation. A cet effet, pour répondre aux défis actuels liés à cette crise sanitaire, les chanteurs religieux brisent le silence. Pour Akassa Samb, président de l’association, Daarul arqam a à cœur, dans le contexte actuel du Covid-19, de soutenir les efforts du gouvernement qui est évidement un partenaire de premier plan, pour épauler son action à travers ses choix et programmes de résilience face à la pandémie. «Nous n’avons jamais reçu de l’argent du gouvernement ou de qui que ce soit et nous n’en demandons pas. Mais n’empêche, nous devons participer à la vulgarisation et à la lutte contre cette pandémie. C’est la raison essentielle de cette conférence de presse.»

Elle compte intensifier les efforts de chacun pour faciliter l’accès aux ressources et moyens de survie, valoriser le patrimoine et les expériences léguées par nos défunts pairs à travers leur parcours. «Notre association se veut aussi un pilier de reconnaissance pour immortaliser les saintes écritures de nos illustres Cheikhs et favoriser une intégration de leurs recommandations dans le sillage de l’émergence de notre pays», a encore dit M. Samb. Et ce dernier de poursuivre : «A nos yeux, l’ensemble de leurs œuvres constitue un patrimoine culturel riche à partager dans la recherche des équilibres économiques, sociaux, culturels et politiques de notre pays.»

Daarul arqam, dans ses missions et activités, est en concertation permanente avec les édiles confrériques pour la vulgarisation de la Sunna de Seydina Mohammed (Psl). Selon Abderrahmane Thiaw Laye, secrétaire général de Daarul arqam, «cette rencontre est juste un écho, une cérémonie de portes ouvertes pour faire savoir à tout le monde que nous sommes là, nous sommes des acteurs culturels, nous participons à tous les domaines d’activités de ce pays et que nous avons les mêmes droits que tous les autres». Annulation d’évènements religieux et réduction du nombre d’activités se traduisent concrètement par une baisse des rentrées financières pour tous les chanteurs religieux. «En respectant les gestes barrières, il n’y a plus d’activités, plus de regroupements, il n’y a plus rien», souligne Abderrahmane Thiaw Laye. Il ajoute : «Nous sommes des citoyens et on va respecter les mesures barrières à la lettre. Nous sommes impactés comme tout le monde. Mais tout le monde doit savoir qu’on est là.»

Interrogé sur l’acquisition éventuelle d’un vaccin par l’Etat, il répond : «Le vaccin a été conçu et réalisé pour satisfaire un besoin. Ce besoin, c’est le coronavirus. Et cette maladie a tout chamboulé sur son passage, en commençant par les grandes puissances jusqu’à nous les pays sous-développés. Donc s’il existe un vaccin, nous allons nous faire vacciner et nous proposons à tout un chacun d’aller se faire vacciner.» Il indique que le vaccin ne tue pas, il ne blesse pas. C’est Dieu qui tue. «Sinon c’est une mesure de prévention et la prévention c’est une directive du bon Dieu. Et le prophète Mouhamed (Psl) est venu la consolider comme tout le monde», fait-il savoir.

Fondée en mars 2012, l’Association des chanteurs religieux du Sénégal Daarul arqam est à but non lucratif et a pour mission principale d’organiser un important secteur de la vie du Sénégal : l’animation culturelle et religieuse. Elle fait partie aujourd’hui de l’exception culturelle islamo-africaine qui distingue notre pays.

