Expresso Télécoms Sénégal, qui procédait hier au lancement de son réseau 4G, a décidé de participer activement à l’exécution de la Stratégie Sénégal numérique 2025 (Sn2025).

La mise en œuvre la Stratégie Sénégal numérique 2025 vise à promouvoir le digital. C’est une stratégie validée par les autorités au plus haut niveau. Et avec l’ensemble des acteurs, le Sénégal entend développer l’industrie numérique, booster la compétitivité des entreprises. Dans tous les domaines économiques, le digital est en train de faire des percées significatives.

Avec le réseau 4G, qui est «un médium rapide et sécurisé», le troisième opérateur de télécom présent au Sénégal devient ainsi, un acteur majeur du numérique.

«Nous avons pris l’engagement d’être un acteur majeur dans l’exécution de la Stratégie Sénégal numérique 2025», a déclaré hier, le responsable de la transformation des affaires d’Expresso Télécoms Sénégal, Mademba Diouf.

Avec la 4G, Expresso «s’engage plus que jamais à offrir des tarifs toujours avantageux et un service de qualité au marché sénégalais à travers de nouvelles offres avec plus de volume internet et de minutes d’appel mais surtout une meilleure qualité de réseau et reste déterminé à continuer d’être un opérateur innovant». Avec cette nouvelle technologie, l’opérateur annonce «pour la première fois au Sénégal la e-Sim. La carte eSim est une carte Sim numérique qui permet d’activer un forfait mobile auprès de votre opérateur sans avoir à utiliser une carte Sim physique. Il s’agit d’une Sim virtuelle qui permet au client de se libérer de toute tracasserie et voyager avec son numéro».

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et l’opérateur Expresso Sénégal, filiale du groupe Sudatel, sont arrivés à un accord pour le déploiement de la licence 4G le mois dernier. Cela, après plusieurs mois de négociations.

Pour le régulateur, à la faveur d’un secteur des communications électroniques équilibré, le lancement de la 4 G, par Expresso Sénégal, constitue un grand bond dans la promotion numérique comme moteur de croissance, sous l’égide du chef de l’Etat.