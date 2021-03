Dans le cadre de son programme «Tivaouane ville verte» et à travers le slogan «Une maison un arbre», 15 mille arbres fruitiers ont été plantés dans la ville de Maodo.

A l’initiative du député Demba Diop Sy, avec l’appui de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (Asrgmv), le programme qui veut rendre «Tivaouane verte» est «un vœu longtemps exprimé par les autorités religieuses de la cité religieuse que nous venons de réaliser aujourd’hui», indique l’initiateur, Diop Sy. Un projet salué par le 1er adjoint au maire de la ville de Ti­vaoua­ne, Massamba Diagne, qui pense qu’il va «beaucoup contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations mais aussi et surtout à l’embellissement de cette ville sainte». Surtout que «la ville reçoit chaque année des millions et des millions de pèlerins qui souhaiteraient, en effet, trouver un cadre dans lequel ils pourraient s’épanouir». Et M. Diagne de remercier le député et son partenaire, Haïdar El Aly, «qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet». Il espère que «d’ici un an, toute personne qui entrera à Tivaouane trouvera une ville accueillante, attrayante mais aussi une ville où il fera bon vivre».

Un souhait largement partagé par le Directeur général de l’Asrgmv, qui veut que le projet fasse tache d’huile pour atteindre les autres régions. «Après Tivaouane, nous souhaitons aller à Saint Louis, Touba, Kaolack et Fatick. Nous irons partout parce que nous voulons que le Sénégal soit vert avec la politique que nous développons de planter 365 jours sur 365.» Mais pour la réussite du projet, M. Haïdar pense qu’il «nous faut planter mais également il nous faut une main d’œuvre qui s’occupe d’entretenir les arbres». Et donc, «il nous faut de grandes volontés», comme à Tivaouane, où «d’importants moyens logistiques ont été mobilisés pour arroser les arbres». Et l’ancien ministre de l’En­vironne­ment de se réjouir : «Cela veut dire que ces arbres que nous allons planter seront entretenus et vont vivre.» Du reste, Haïdar El Ali souhaite «aller partout au Sénégal pour reproduire l’image de ce que nous avons fait ici à Tivaouane grâce au député Demba Diop Sy. Nous espérons vraiment bientôt réussir notre mission d’un Sénégal vert et prospère avec partout la verdure, la nature et la reforestation».

Le responsable du projet «Tivaouane ville verte», Mansour Sy, estime que 300 volontaires ont été recrutés pour faire le suivi et l’entretien de ces plants reboisés. Pour dire, «nous avons déployé tous les moyens nécessaires pour que Tivaouane soit bientôt une ville verte».