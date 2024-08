Une fois n’est pas coutume, le Magal de Touba est passé, et ce qui a le plus attiré l’attention, contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, ce n’est pas les inondations, ni la forte pluie, ou même les accidents de la circulation. Non, le pèlerinage en terre mouride a été un succès incontestable. Le triomphe aurait été indéniable sans l’intervention du conseil Cheikh Oumar Diagne dont on se demande toujours quelles attributions il a au Palais. En voulant créer un couac supplémentaire, il donne aussi l’impression que le Président Diomaye Faye n’a pour collaborateurs que des potentiels boutefeux…

Par Sucré-Salé