Les rideaux sont tombés sur le Magal de Touba avec la cérémonie officielle qui a été tenue samedi. Cette rencontre a été une occasion pour les autorités étatiques de réitérer les engagements pris par le chef de l’Etat ainsi que son Premier ministre lors de leurs déplacements respectifs dans la ville sainte en prélude à cet évènement. Le ministre de l’Intérieur, qui a dirigé la délégation gouvernementale, a toutefois précisé que le chef de l’Etat «n’a pas la prétention de pouvoir tout régler en 5 ans».

Par Dieynaba KANE – La 130ème édition du Magal de Touba a pris fin ce samedi avec la traditionnelle cérémonie officielle, avec la présence d’une forte délégation du gouvernement dirigée par le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine. Il a, lors de cette cérémonie, évoqué les récents engagements pris par le Président Bassirou Diomaye Faye. Et M. Tine d’indiquer : «Le chef de l’Etat signale que ses ambitions pour Touba dépassent ce qui peut être fait. Je rappelle que Mbacké est le département le plus peuplé du Sénégal et Touba la ville la plus peuplée après Dakar. Il réitère l’engagement pris de trouver les solutions idoines aux problèmes à Touba.» Toutefois, le ministre de l’Intérieur a précisé que le président de la République «n’a pas la prétention de pouvoir tout régler en 5 ans, mais il fera le nécessaire pour sensiblement amoindrir les problèmes». Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, a dans la même dynamique évoqué les projets pour cette ville. Ainsi, le porte-parole a annoncé l’extension de la Grande Mosquée de Touba. D’après Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, ce projet inclura «l’installation de parasols et de climatiseurs, destinés à améliorer le confort des fidèles lors de la prière, particulièrement pendant les moments de grande affluence». Dans la même veine, il a fait savoir que les travaux et les installations de parasols de la Grande Mosquée débuteront après la saison des pluies. La question des inondations notées dans la ville sainte a été aussi soulevée.

Tout en exprimant son soutien aux sinistrés, il a assuré qu’ils sont en contact avec les autorités pour résoudre les problèmes d’assainissement dans la ville de Touba. Par ailleurs, dans son message délivré par son porte-parole, le Khalife général des Mourides a exhorté les fidèles à suivre les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, ainsi que les préceptes de l’islam et les enseignements du Prophète Mouhamed. Il a souligné l’importance de la paix dans le pays et a par la même occasion prié pour que la stabilité continue de régner au Sénégal.

Le ministre de l’Intérieur a quant à lui soutenu que le Magal est un jour de victoire pour la race noire. Poursuivant ses propos, il ajoute : «C’est un jour pour rendre grâce à Dieu, un jour qui consacre la victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur l’ennemi. Le président de la République remercie le Khalife général des Mourides pour son soutien et ses prières.»

Il faut noter que la délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’intérieur Jean-Baptiste Tine, était composée de plusieurs autres ministres, notamment celui en charge de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, sa collègue de la Culture, Khady Diène Gaye, le ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, le ministre de la Santé et de l’action sociale, Ibrahima Sy, le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Mabouba Diagne.

dkane@lequotidien.sn