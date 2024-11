Sorti vainqueur des Légis­latives anticipées de dimanche dernier, le parti Pastef n’aura aucune peine à désigner le nouveau président de l’Assemblée nationale. C’est du moins l’avis de Ayib Daffé. «Le choix ne posera pas problème», a fait savoir le Secrétaire général du parti Pastef, qui était hier l’invite d’«Objection» de la radio privée Sud Fm. Pour l’ancien président du Groupe parlementaire Yewwi askan wi (Yaw) durant la 14ème Législature, «l’enjeu est d’avoir une Assemblée nationale de rupture, et c’est le plus important». D’après lui, le parti Pastef a «130 députés de qualité et beaucoup ont le profil de président à l’Assemblée nationale».

Par ailleurs, Ayib Daffé a donné aussi son avis sur le prochain poste de Ousmane Sanko. Et sur ce point, l’ancien président du Groupe parlementaire Yewwi askan wi préfère laisser le choix au Premier ministre. «Beaucoup de militants préfèrent qu’il reste Premier ministre, mais le choix lui appartient. Je pense qu’il prendra une décision qui sera bonne aussi bien pour le parti que pour le Sénégal», a dit le parlementaire. Avant de montrer toute sa disponibilité à accompagner le Premier ministre dans son choix.

«C’est à lui de voir par rapport au Projet qu’il a eu à concevoir et qui l’a porté au pouvoir… Son choix sera le mien», a déclaré le responsable «patriote». Ayib Daffé pense aussi que le chef de l’Etat ne tardera pas à convoquer l’Assemblée nationale pour son installation.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn