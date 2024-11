Officiellement installé Evêque du Diocèse de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga s’est engagé à inscrire son ministère dans le sens de la miséricorde pour bâtir dans la région naturelle de la Casamance, une véritable demeure de la paix.Par Khady SONKO –

Mgr Jean-Baptiste Valter Manga a été ordonné, samedi, nouvel Evêque de Ziguinchor, en présence des autorités gouvernementales, administratives, des dignitaires religieux et coutumiers venus du Sénégal et de l’étranger.

Le nouvel Evêque de Ziguinchor, installé hier, veut inscrire son ministère dans le sens de la miséricorde pour bâtir dans la région naturelle de la Casamance qui vit un conflit de plus de 40 ans, «une véritable demeure de la paix». «32 ans après, l’église de Ziguin­chor porte le même souci de la stabilité de la région et compte s’engager davantage ensemble, avec tous les acteurs politiques, religieux, universitaires, la société civile et les populations, pour qu’enfin on tourne la page du conflit pour passer à une page de l’histoire de notre région, celle du développement et du rétablissement de la dignité hu­maine», a dit Mgr Manga à la cérémonie consacrée à son ordination épiscopale samedi.

«Notre génération a été celle de la guerre, laissons à la nouvelle génération une demeure pacifique», a-t-il appelé devant des évêques de la Conférence du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert et d’autres pays.

Pour ce faire, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga compte sur ses frères des religions traditionnelles en termes de réconciliation des populations entre elles. «Pour nos frères musulmans, nous les religions abrahamiques partageons la région comme attribut de Dieu. Nous avons un même attribut de Dieu malgré nos différences qui nous rapprochent comme religieux dans ce que nous avons à faire ici pour la construction de la demeure de la paix», a-t-il dit.

Selon Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, le travail de la réconciliation revient aux religieux en priorité dans leurs mosquées, églises et bois sacrés. Avec sa devise «Dieu fait grâce», le religieux entend orienter son ministère dans le sens de la miséricorde. Ainsi, il compte sur tout le monde pour «réconcilier le Casamançais avec Dieu et avec son frère».

En outre, Mgr Manga s’est réjoui que le système politique cherche à trouver la juste place des religieux dans la gestion des affaires de la cité. «Cela est à encourager. Nous devons jouer une partition aux côtés des gouvernants», fait-il sa­voir.

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, qui a dirigé une importante délégation gouvernementale, a salué le rôle et l’engagement de l’église au service de la cohésion sociale, de la paix, de l’éducation, de la santé et de la promotion humaine au Séné­gal. «En effet, l’Eglise, par ses pasteurs et ses structures, participe grandement à l’effort national de développement», a magnifié Jean-Baptiste Tine, qui a renouvelé la volonté du gouvernement à accompagner la communauté catholique à l’instar de toutes les communautés religieuses du pays.

Vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d’Enampore, Jean-Baptiste Valter Manga a été nommé Evêque du Diocèse de Ziguinchor par le Pape François, le 20 juin 2024. Le Diocèse de Ziguinchor a une superficie de 7339 km2 pour une population estime à 666 mille 861 habitants. Il compte 148 mille 375 fidèles, 134 prêtres incardinés, 31 paroisses.

ksonko@lequotidien.sn