A Whakhinane Nimzatt, les populations vont désormais dormir à poings fermés ou marcher dans la rue sans regarder au-dessus de leurs épaules. Avec le démantèlement d’une bande d’agresseurs, composée de 6 personnes dont une femme, qui est l’amante du chef de gang, la quiétude règne dans ce quartier enclavé de Guédiawaye. Hier, le commissaire central de Guédiawaye, qui a organisé un point de presse, a annoncé que le groupe de délinquants, dont le cerveau se nomme Pape Thioune, a été arrêté dans la nuit du 8 au 9 février. Alors qu’ils avaient pris un appartement en location, ils passaient incognito dans ce quartier. C’est un stratagème pour masquer les apparences. Mais, ils ne savaient pas que leurs agissements étaient remontés jusqu’aux couloirs du Commissariat central de Guédiawaye. Menant les investigations, la Brigade de recherches fait un travail de fourmi pour mettre la main sur ces malfrats. En faisant la fouille chez les délinquants, les limiers font une grosse découverte. «Nous avons trouvé quatre couteaux, des têtes de biche, un véhicule pour transporter les butins volés. Mais aussi une somme de 800 mille F Cfa et quatre billets de 1000 francs guinéens et 5 téléphones portables. Les montants volés tournent entre 6 et 1 million F Cfa en plus des 800 mille F Cfa retrouvait par devers eux», renseigne le commissaire Mandjibou Léye.

En plus de Guédiawaye, la localité de Malika a été aussi expurgée d’une bande d’agresseurs. «Lundi dernier, c’est la commissaire de Malika, Khady Diouf, qui a démantelé une bande de charretiers, qui écumaient entre les filaos de Malika et de Tivaouane Peulh. Et ce sont des gens qui ont été surpris en train de procéder à des agressions. Des téléphones portables ont été saisis et ils étaient un nombre de 5 personnes plus une charrette. Et cette bande a été déférée et mise à la disposition du procureur», détaille commissaire Léye.

Par ailleurs, le patron de la police de Guédiawaye a aussi mis en avant, lors de son point de presse, le travail que ses équipes abattent pour participer à la lutte contre la propagation du Covid-19. Il dit : «En cette période de pandémie, le rond-point de Ndiarème Limamou Laye et Texaco sont des zones névralgiques. Et c’est pour cela nous avons mis en renfort une équipe pour le renforcement opérationnel avec la présence du char blindé de la Police nationale visible partout dans la banlieue. Aussi, il y a un renfort humain d’éléments de la police.» Et les résultats sont palpables. «Cette opération a permis de procéder à l’interpellation de 3043 personnes pour non-respect du port du masque. Pour le couvre-feu, 1043 personnes ont été arrêtées. Et pour les personnes qui n’avaient pas respecté les différents arrêtés préfectoraux de Guédiawaye et Pikine pour la fermeture des marchés à 17 h, nous en avons interpellé 58. Et en termes d’amende forfaitaire, avons pu collecter la somme de 8 millions 121 mille F Cfa», enchaîne commissaire Lèye, qui promet d’assurer un maillage total des départements Pikine et Guédiawaye pour prévenir l’insécurité dans la banlieue en comptant surtout «sur l’appui et la participation des délégués de quartier, des Asc mais aussi des Badiénou Gokh».