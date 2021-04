Après avoir été sevrés du «sport de chez nous» à cause de la pandémie du Covid-19, les amateurs renouent avec les combats de lutte demain dimanche à l’Arène nationale. Ce sera à travers les retrouvailles entre Eumeu Sène et Lac 2 qui ont un «contentieux» à vider.

Eumeu Sène et Lac 2 se retrouvent pour la troisième fois. Ce sera à l’Arène nationale, demain dimanche 4 avril, jour de la fête de l’indépendance. Si Eumeu voudra se réhabiliter suite à sa dernière défaite contre Modou Lô, il sera question pour Lac 2 de prendre sa revanche sur le chef de file de Tay Shinger.

Après un nul où les deux lutteurs s’étaient donné en spectacle dans un combat de gladiateurs, leur deuxième face-à-face s’était déroulé le 8 avril 2012 avec au bout une victoire de Eumeu Sène. Comme un symbole, Lac 2 enregistrait ainsi le premier revers de sa carrière, à l’image de Yékini qui connaissait quelques jours plus tard la fin de son règne face à Balla Gaye 2 qui lui chipa sa couronne de «Roi des arènes» après l’avoir conservé plus d’une dizaine d’années.

Certains spécialistes croient savoir qu’il n’y a pas de «favori» dans ce duel très ouvert, même si d’autres pensent que l’ancien lieutenant de Tyson part avec un avantage psychologique pour avoir pris le meilleur sur le chef de file de l’écurie de Walo.

Mais tout ce que l’on peut avancer est que Eumeu a une force mentale à tous égards. C’est ce qui lui a permis de revenir en force après une série de six défaites avant de trouver le bout du tunnel à l’occasion d’un combat «référence» face à Balla Gaye 2 au sommet de son art. Il lui avait infligé le deuxième revers de sa carrière avant de réussir à lui faire mordre la poussière une nouvelle fois. L’autre fait d’arme du lutteur de Pikine, c’est d’avoir réussi à détrôner Bombardier avant de perdre sa couronne aux dépens de Modou Lô qui est depuis bien assis sur le trône.

Quid du «géant du Walo» ? Très porté vers les techniques de judo avec l’appui d’un expert en la matière, Khalifa Diouf, 7 fois champion d’Afrique, Lac 2 se particularise par sa propension à ne pas trop se livrer dans ses combats au point de se faire reprocher d’être «trop défensif». Et certains observateurs ne le voient pas changer de stratégie en ce sens que le lutteur de Guédiawaye veut toujours sécuriser ses arrières en exploitant les failles de son adversaire.

En tout cas, Lac 2 a obtenu ce qu’il voulait, c’est-à-dire croiser à nouveau son bourreau. A lui de faire étalage de son talent pour convaincre «le Sénégal de la lutte» à pouvoir aller au-delà de l’animation défensive en prenant beaucoup plus d’initiatives face à un adversaire qui est aussi «tactique» que lui. «S’il dit avoir grandi, il n’a qu’à le prouver le jour j», a dit Eumeu Sène à l’endroit de Lac 2 qui a toujours en travers de la gorge cette défaite subie face à son adversaire du jour.

Justement, Lac 2 se dit «confiant» qu’il aura le dernier mot pour s’être bien préparé. «Personne ne peut nier que Eumeu Sène est un champion, mais qu’il sache que j’ai beaucoup appris de mes erreurs», a soutenu le lutteur du Walo lors de leur face-à-face d’avant-combat. Auteur de 12 victoires, Lac 2 dit compter sur ce combat pour se tracer la voie qui mène vers le fauteuil de «Roi des arènes» sur lequel il ne s’est jamais assis.

Place au spectacle !