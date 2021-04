Le Jaraaf, qui a engrangé un seul point en deux matchs en Coupe de la Caf, jouera un match «décisif» contre Salitas Fc (Burkina Faso) ce dimanche, a déclaré son entraîneur Cheikh Guèye dans un entretien avec l’Aps. «C’est un match qu’on peut qualifier de décisif», a jugé le technicien, interrogé sur la rencontre Jaraaf-Salitas de ce dimanche et comptant pour la 3ème journée de Coupe de la Caf. Le Jaraaf est la seule équipe de son groupe à ne pas avoir gagné, a rappelé Cheikh Guèye. Il estime qu’une victoire «est super nécessaire pour bien se remettre dans la course à la qualification pour la suite de la compétition». «Le Jaraaf est conscient de sa situation et travaille depuis pour présenter un visage conquérant», a-t-il dit, avant de souligner qu’un tel pari suppose une bonne animation offensive, sans oublier l’organisation défensive. «On sait que l’adversaire dispose de bons attaquants», a dit le coach du Jaraaf qui, après avoir perdu 0-2 contre l’Etoile sportive du Sousse (Tunisie), a été contraint au partage des points (1-1) contre le Club sportif Sfaxien (Css) lors de la deuxième journée.

Du côté de Salitas Fc, le gardien de but sénégalais, Mansour Kane, affirme que ses coéquipiers ont les armes nécessaires pour inquiéter l’équipe de la Médina. «La pression sera plus du côté du Jaraaf qui voudra gagner pour se relancer parce qu’une défaite le mettrait quasiment hors course», déclare le portier sénégalais dans un entretien publié dans le quotidien sportif Stades de ce vendredi.