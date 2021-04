Les responsables du Port autonome de Dakar (Pad) ont profité de la cérémonie d’hommage aux 24 agents admis à la retraite pour expliquer les raisons pour lesquelles la zone de Ndayane a été choisie pour abriter le Port du futur.

Le personnel du Port autonome de Dakar ainsi que les invités, qui prenaient part mercredi dernier à la cérémonie d’hommage aux 24 agents du Pad admis à la retraite, ont eu droit à une présentation du projet du Port multifonctionnel de Ndayane. «A la suite de l’atteinte du seuil de trafic de 412 mille Evp (Equivalant vingt pieds : Ndlr) dès 2015, il était du devoir de Dp world de démarrer le Port du futur prévu dans le cadre de la concession signée en 2008», a expliqué El Hadji Meïssa Mbaye, conseiller du directeur général du Pad.

Face aux contraintes d’ordre foncier et à la congestion du port de Dakar adossé à la ville, le choix du site de Ndayane se justifie, selon M. Mbaye, par un environnement propice à la construction d’un nouveau port multifonctionnel de 4ème génération.

Le futur port de Ndayane va disposer d’un tirant d’eau de -18 m pour accueillir les navires de 20 mille Evp, d’un chanel de 5 km dragué à -20 m, d’une zone logistique et industrielle portuaire, créatrice d’emplois, de valeur ajoutée et d’activités d’exportation.

«Le port de Ndayane découle de la volonté politique des plus hautes autorités et le choix du site obéit à des critères scientifiques, notamment géomor­pho­­logiques», explique M. Mbaye.

D’après lui, le port de Ndayane est composé d’une zone portuaire de 600 ha, dont tac 300 ha et autres terminaux 300 ha, et d’une zone industrielle portuaire large de 600 ha avec plusieurs composantes.

Le Port autonome de Dakar (Pad) a fêté mercredi dernier le départ à la retraite de 24 de ses agents au salon d’honneur de la Capitainerie du port.

Devant le personnel et les autorités, le directeur général du Pad a rendu un vibrant hommage aux travailleurs retraités «qui ont, chacun dans son domaine d’activités, apporté avec engagement, abnégation, expertise et professionnalisme sa partition pour faire du port le bijou qu’il représente aujourd’hui».

Aboubacar Sadikh Bèye a vivement demandé aux jeunes de prendre exemple sur ces anciens qui ont rendu d’énormes services au port de Dakar et au pays.

Il a en outre montré sa détermination à consolider tous les acquis sociaux parmi lesquels le programme «Un portuaire, un toit».

Le président du Conseil d’administration, quant à lui, s’est félicité de l’organisation de cette cérémonie et a manifesté toute sa disponibilité à accompagner la direction générale dans sa noble mission de faire du port de Dakar le moteur de l’émergence de notre pays. Selon Moussa Sy, le port mérite soutien et accompagnement, «car cette société nationale est capable de porter la transformation structurelle de l’économie nationale telle qu’esquissée par le Plan Sénégal émergent (Pse)».