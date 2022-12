Avec la transition écologique, de nombreux emplois verts peuvent être créés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Au Sénégal, les autorités tentent d’affiner les stratégies pour en tirer bénéfice.

Par Alioune Badara CISS – Le Sénégal fait partie des 190 nations qui, lors du sommet de Rio+20, avaient souverainement donné le feu vert pour la promotion d’une économie verte inclusive afin d’asseoir les bases d’un développement durable et d’éradiquer la pauvreté. Pour mieux mettre ces engagements en œuvre et faire la promotion des emplois nouveaux, le Haut-conseil du dialogue social et la Plateforme nationale sur l’économie ont posé le débat lors de la 29ème Assemblée plénière du Hcds, ouverte hier à Saly et dont le thème porte sur «l’apport du dialogue social pour la promotion d’une transition écologique et équitable». Pour Dr Amadou Lamine Diagne, président de la Plateforme nationale sur l’économie verte, ce programme va améliorer le bien-être humain et l’équité sociale, tout en réduisant les risques environnementaux. Donc, il se réjouit des mesures prises par le Sénégal dans ce domaine. «L’un des premiers actes posés par le Sénégal dès après Rio+20 a été son adhésion au Pnue, qui est une initiative conjointe de cinq agences du système des Nations unies dont l’objectif est d’aider les pays bénéficiaires à transformer (reverdir) leurs économies, à accroître l’équité sociale et les emplois décents, à renforcer les moyens de subsistance et à soutenir la croissance conformément aux Objectifs de développement durable. Huit années durant, Page et le Sénégal ont élaboré des politiques, des stratégies, des projets et programmes, des rapports et organisé des sessions de formation en faveur de la promotion de l’économie verte», avance Dr Amadou Lamine Diagne.

Aujourd’hui, le Sénégal est un leader en matière de promotion de l’économie verte dans la sous-région avec la multiplication des initiatives dans ce domaine. «La Plateforme nationale sur l’économie verte a été mise en place pour renforcer et consolider les acquis. Il s’agit d’un cadre de concertation, de réflexion, d’échange de bonnes pratiques et connaissances sur l’économie. La plateforme se veut un outil d’aide à la décision, un cadre de capitalisation de nos réalisations sur l’économie verte», assure M. Ndiaye. Fort de ce constat, Mme Innocence Ntap Ndiaye rappelle que le Hcds a un rôle à jouer dans la transition écologique. «Nous devons être dans la prospective et c’est une question d’actualité parce que la transition va entraîner des changements, surtout au niveau des emplois, c’est pour ça qu’il faut faire la promotion des nouveaux emplois. Il faut réfléchir aux transformations dans les emplois tel que défini actuellement, le rôle du dialogue social dans la mesure où nous sommes l’institution qui accompagne les partenaires sociaux pour l’élaboration de convention collective, il nous faut en discuter, il nous faut être dans une action préventive», précise la présidente du Hcds. Elle enchaîne : «Le Bit l’a compris parce que très tôt, l’ancien Directeur général de l’Oit a choisi le Haut-conseil pour siéger au Conseil consultatif international action pour le climat, initiative pour l’emploi. Je siège au nom de l’Afrique francophone, donc cela veut dire que le Sénégal a été identifié à travers le Haut-conseil comme précurseur dans le domaine.» En écho, Makhoudia Ndiaye, le Coordonnateur national du Projet dimension sociale de la transition écologique, déclare que la transition écologique est un modèle de développement économique. Il ajoute : «Elle vise à préserver l’environnement avec une utilisation rationnelle des ressources, mais cette transition écologique ne sera pas sans conséquence car sur beaucoup d’aspects, ce qui intéresse le Bit, c’est la dimension sociale de cette transition écologique. Cette transition va entraîner des pertes d’emplois,

à faire que certains emplois seront définis bien vrai qu’elle va créer beaucoup d’emplois, mais ce ne sera pas sans conséquence ou peut être source de conflit. C’est pourquoi des plateformes de ce genre, qui visent à renforcer le dialogue social, à protéger les emplois, à préserver les revenus pour accompagner la transition écologique, sont importantes.»

abciss@lequotidien.sn