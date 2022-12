«Diambar du palu !» C’est le titre honorifique que le District de santé de Vélingara, dans la région de Kolda, a attribué à 39 acteurs qui se sont les mieux distingués par leurs efforts et abnégation dans la lutte contre le paludisme dans ses 32 structures de santé. Une fête a été organisée à leur intention, mercredi, dans un réceptif hôtelier de la place. Ils ont reçu, chacun, un diplôme d’honneur plus une enveloppe financière. Et puis, un repas copieux leur est servi pour couronner le tout. Dr Omar Sané, médecin-chef du district, rappelle le sens d’une telle initiative : «Il y a quelques années, le district enregistrait 70 décès dus au paludisme par an. En 2022, nous avons compté 10 décès, c’est encore beaucoup. Mais il faut reconnaître que des efforts sont faits. Ce sont plusieurs acteurs qui ont participé à l’atteinte de ces bons résultats.» Puis de lister lesdits acteurs : «Nous avons demandé à chacun des 32 postes de choisir l’acteur qui s’est le mieux illustré dans la lutte. Ça peut être un infirmier, une sage-femme. Nous avons distingué aussi 4 prestataires, 2 dépositaires et 1 membre de l’équipe cadre. Ce qui fait un total de 39 agents.»

Samba Diao, relais de santé à Diaobé, s’est réjoui de l’initiative et a noté qu’il s’agit d’une prime à la persévérance, qu’ils (les récipiendaires) n’ont plus le droit à la paresse ou à la négligence dans les missions confiées pour mériter davantage de reconnaissance de la hiérarchie.

Il faut rappeler que, selon le médecin-chef du district, Dr Omar Sané, «le palu reste rouge à Vélingara avec une incidence supérieure à 15 cas pour 1000 habitants. Nous avons enregistré, en 2022, 10 décès. C’est beaucoup à une période où le palu ne doit plus tuer». Il poursuit : « Nous allons pérenniser cette initiative en intéressant d’autres programmes tels que le Programme élargi de vaccination ou d’autres maladies.

Par Abdoulaye KAMARA – akamara@lequotidien.sn