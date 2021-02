Il y a de quoi commencer la vaccination dans le pays. Ce, parce que les nouveaux cas positifs au Covid-19 ne cessent d’augmenter, occasionnant un nombre important de patients dans les centres de traitement. Plus de 4 000 patients sont encore entre les mains des soignants. D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, ils sont 4 856 malades encore sous traitement.

Pour la journée d’hier, sur 1 931 tests réalisés, 172 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 8,90%. Il s’agit de 45 contacts suivis et 127 cas issus de la transmission communautaire.

D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 294 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais 56 cas graves sont pris cependant en charge dans les services de réanimation au moment où 6 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés.

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a comptabilisé 33 mille 099 cas positifs dont 27 mille 428 guéris, 814 décès et 4 856 encore sous traitement.