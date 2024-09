Diomaye et Sonko ont décidé de baisser les prix des denrées de première nécessité. Le chef de ménage pourra toujours applaudir même s’il y a une réduction de 15 F. Mais, Goorgoorlou, pris dans la fièvre de la «Tabascrise», regarde vers l’enclos et aux marchés Thiaroye et Castors. Ensuite, il devra attendre d’ici vers la fin du mois juin pour que le Conseil national de la consommation valide tout cela. C’est après cela qu’un autre jour va se lever pour les pères de famille, qui auront toujours du mal à sortir des problèmes conjoncturels si des mesures structurelles ne sont pas adoptées. Retour à la terre…

Par Sucré-Salé