Par Khady SONKO – La ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture a annoncé, mardi, le lancement du Programme des fermes agricoles citoyennes. «Imminem­ment le programme sera lancé et nous mènerons d’abord la campagne de sensibilisation», a affirmé Khady Diène Gaye, lors du lancement des consultations nationales sur l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité au Sénégal. Il s’agit de la première consultation nationale sur la Résolution 2250 de 2015 : Jeunesse, Paix et Sécurité. L’événement, co-organisé mardi avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), a accueilli la présence de jeunes venus de toutes les régions du pays. «Tous les jeunes ne disposent pas de rudiments pour pouvoir s’adonner à l’agriculture. Mais c’est tout une scène d’activités, et la digitalisation sera au cœur de ce programme. Cha­cun, avec son niveau de formation, ses capacités, ses connaissances, saura au niveau de quelle étape s’insérer», a expliqué Mme Gaye. Selon elle, l’originalité du programme réside dans le fait qu’il s’adresse à toute la jeunesse. «A la jeunesse qui a su bénéficier de formation académique, d’une formation technique et professionnelle, la jeunesse qui n’a pas eu la chance de connaître un cursus universitaire technique ou professionnel, à la jeunesse qui a bénéficié de l’éducation populaire hors de ces cadres formels. Ce programme s’adresse à l’ensemble des jeunes», fait-elle savoir. Ce programme de souveraineté ne va pas s’arrêter après les trois mois de vacances. «Si nous voulons que cette jeunesse joue un rôle dans l’accompagnement de ce programme de souveraineté, il faut qu’il y ait une pérennisation et leur donner les outils et les mécanismes», estime la ministre.

Pour y arriver, elle préconise de mettre l’accent sur le développement primaire constitué des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. «Nous comptons sur cette jeunesse sénégalaise pour pouvoir accompagner le programme de développement agricole. Nous allons le faire avec le ministère en charge de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et avec le ministère en charge des Collectivités publiques territoriales pour permettre aux élus locaux de pouvoir libérer certaines assiettes foncières à l’endroit des jeunes», a dit Khady Diène Gaye.

