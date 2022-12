Après une finale au scénario totalement surréaliste, peut-être la plus belle de l’histoire, l’Argentine a remporté la Coupe du monde en venant à bout de l’Equipe de France aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b.). Lionel Messi, auteur d’un doublé, a offert une troisième étoile à l’Albiceleste.

Tandis que l’Equipe de France rêvait d’une troisième étoile, et de rejoindre le cercle très fermé des nations capables de conserver leur titre (après l’Italie et le Brésil), elle a cédé au bout d’un scénario totalement dingue à Doha. Pris à la gorge dès les premiers instants, les Bleus ont d’abord coulé à pic face à des Argentins transcendés dès les hymnes et poussés par un stade acquis à leur cause. Au bord de la rupture, les joueurs de Didier Deschamps ont pourtant trouvé une force insondable pour arracher une prolongation inespérée grâce à un doublé de Kylian Mbappé en 97 secondes. Celui-ci a ensuite signé un triplé pour arracher la séance des tirs au but.

Celle-ci a tourné en faveur de l’Argentine avec des échecs de Kinglsey Coman et Aurélien Tchouaméni. Lionel Messi est entré pour de bon dans la légende de la Coupe du monde, mais c’est tout un collectif qui a su remettre l’Albiceleste sur le toit du monde pour la troisième fois (après 1978 et 1986), trente-six ans après la bande à Maradona.

Lequipe.fr