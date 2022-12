Messi pour tout. Le Mondial 2022 est loin d’être une «Qatarstrophe» en dépit de l’appel au boycott. C’est foot ! C’étaient des émotions avec un final incroyable. Ce fut une finale inoubliable avec une issue qui sacre l’Argentine et surtout Lionel Messi. Pour nous, ce Mondial rappelle que le football est en train de changer : il faut accepter de courir plus que l’adversaire pour éviter des phases de jeu prévisibles. On avait notre place plus haut, mais on a été rattrapés par nos défaillances. Dans quatre ans, ce sera un moment plus foot en Amérique du Nord.