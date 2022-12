Cette fois c’est fait. Lionel Messi est champion du monde. Agé de trente-cinq ans et après de multiples tentatives infructueuses, La Pulga a gagné le droit de soulever le plus prestigieux des trophées que le football puisse proposer à ses pratiquants. Après avoir touché le sacre du bout des doigts lors d’une finale perdue en prolongation face à l’Allemagne en 2014, Messi et les siens ont cette fois réussi à ne pas laisser passer l’occasion. Vainqueurs de la France aux tirs au but (3-3, 4-2 aux t.a.b.), l’Albiceleste s’est offert sa troisième étoile. Et Lionel Messi y a grandement contribué.

La Pulga n’a pas été abandonnée par ses partenaires, validant la troisième victoire de l’histoire de l’Albiceleste en finale d’une Coupe du monde (après 1978 et 1986).

Vainqueur de la Copa America en 2021, Lionel Messi avait à l’époque renoué un lien longtemps distendu avec les supporters argentins.

Constamment comparé à Diego Maradona depuis son éclosion, le bijou façonné à l’école catalane du Fc Barcelone est désormais détenteur, comme «el Pibe de Oro», d’une Coupe du monde. De quoi se faire une place à jamais dans le cœur des fans argentins.

Messi, meilleur joueur du Mondial

Pour la première fois depuis Romario en 1994, le meilleur joueur de la Coupe du monde se trouve parmi l’équipe gagnante. En effet, Lionel Messi (35 ans) a été sacré meilleur joueur de l’édition au Qatar. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives, l’attaquant argentin remporte cette récompense pour la deuxième fois après 2014 au Brésil.

L’Argentine fait carton plein

Les autres trophées décernés à l’issue de la compétition ont également célébré des Argentins. Emiliano Martinez a remporté le trophée de meilleur gardien de la compétition et Enzo Fernandez (21 ans) celui de meilleur jeune de la Coupe du monde.