Pour la première fois, une sélection africaine a atteint les demi-finales de la Coupe du monde cette année au Qatar, le Maroc. Dès lors, une question brûle les lèvres de tous les passionnés de football africain : les Lions de l’Atlas représentent-ils la meilleure équipe africaine de tous les temps ? Interrogé à ce sujet, le sélectionneur Walid Regragui a mis ses joueurs au défi de remporter une Coupe d’Afrique des Nations pour mériter ce statut.

«On est une des meilleures générations africaines parce que nous avons atteint les demi-finales, et que ça, personne ne pourra nous le retirer. Mais, dans le vestiaire, j’ai dit à mes joueurs : «Si vous voulez entrer dans l’histoire, il faut gagner une Coupe d’Afrique.» Si on gagne une Coupe d’Afrique, on sera la meilleure équipe africaine de l’histoire, jusqu’à ce qu’une autre équipe (africaine, Ndlr) gagne la Coupe du monde», a résumé le technicien samedi en conférence de presse à l’issue du match pour la 3e place du Mondial contre la Croatie (1-2).

«Il faut que cette génération puisse gagner une Coupe d’Afrique dans les deux ou trois ans à venir. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu’on sera attendu, donc ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération. On va travailler dur, on a un an pour se préparer pour la Côte d’Ivoire (hôte de la prochaine Can en janvier 2024). Comme je l’ai dit à mes joueurs, avant d’être le roi du monde, il faut être le roi chez soi», a conclu l’ex-défenseur de Grenoble.

Quasiment déjà qualifiés pour la Can 2023 avec 6 points d’avance sur l’Afrique du Sud et le Liberia à mi-parcours dans ce groupe éliminatoire réduit à trois sélections en raison de la suspension du Zimbabwe, les Marocains ont de quoi voir venir.

Afrik-foot