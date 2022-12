Les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ont introduit une question d’actualité nationale à l’Assemblée nationale. Ils ont saisi le gouvernement d’Amadou Bâ sur le rapport de la Cour des Comptes. Ces parlementaires s’intéressent tout particulièrement aux gestions 2020 et 2021 des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 19 (Force Covid).

Cette procédure est autorisée par le règlement intérieur de l’Hémicycle. Guy Marius Sagna et Aminata Touré se réfèrent aux articles 92 et 94 de la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Cette loi permet aux députés de poser aux membres du gouvernement des questions d’actualité pendant la session ordinaire unique. Selon cette loi, l’hémicycle doit se consacrer un jour par semaine au moins aux questions d’actualité nationale et internationale .