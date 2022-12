Le tribunal des flagrants délits de Dakar a mis en délibéré son jugement sur l’affaire qui oppose les deux députés du Pur à Amy Ndiaye Gniby, une parlementaire de la mouvance présidentielle . Les juges ont renvoyé le verdict au lundi 26 décembre 2022.

Placés sous mandat de dépôt depuis jeudi, Massata Samb et Mamadou Niang ont comparu ce lundi 19 décembre en flagrants délits. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours. Ils encourent une peine de deux ans de prison, si les juges se rapportent à la réquisition du ministère public.

Mais, les députés ont nié, à la barre, les charges retenues à leur encontre.

Au moment des plaidoiries, la partie civile a demandé la réparation de son préjudice. Elle réclame 500 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts. La défense a, de son côté, plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients.

Massata Samb et Mamadou Niang sont mis en cause par Amy Ndiaye Gniby. Elle a reçu une gifle et un coup de pied, en pleine séance plénière. La députée était admise aux soins durant 15 jours. Elle a bénéficié, après son hospitalisation, de 15 jours de repos médical.