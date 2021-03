«Il faut que les mareyeurs sachent que le site qui leur a été montré n’est pas le bon», précise Abdou Aziz Diop, chef de la Division régionale de l’urbanisme de Thiès. Il réagissait hier sur la sortie de la mairie ville de Thiès sur «le détournement d’objectifs» noté sur le projet de construction d’un marché au poisson moderne, sis à la Zone d’aménagement concertée (Zac). Il explique : «Nous avons un projet d’extension de la Zac après les trois premières tranches. Une commission dirigée par le préfet s’est penchée pendant 3 à 4 mois sur le dossier. Tous les impactés qui se trouvaient dans la zone des 10 ha ont été dédommagés et les travaux de terrassement et de pose des bornes ont débuté. Il faut savoir que la Zac est mise en place par un décret, opposable à tout le monde.»

Concernant le projet de construction d’un marché au poisson, M. Diop indique qu’«une assiette foncière de 2 ha a été bien définie pour l’abriter. Le site avait été montré au président de la Commission domaniale et au directeur de Cabinet du maire, en présence du représentant du ministère de la Pêche. Et ils étaient tous d’accord. Il ne restait qu’à lancer la procédure de passation des marchés et d’autorisation de construire». Et de regretter : «A notre grande surprise, ils sont revenus sur leur engagement, disant qu’ils veulent finalement 5 ha et rien d’autre et ils ont brandi un extrait de plan en bonne et due forme. Mais il s’est trouvé que l’assiette indiquée par l’extrait de plan était en dehors du site d’extension de la Zac. C’est pourquoi j’ai été surpris de les entendre dire qu’ils veulent mettre leur marché là où nous avons posé nos bornes.» Le patron du Service régional de l’urbanisme de Thiès de conclure que «le marché au poisson est un projet de l’Etat qu’on est plus que jamais décidé à accompagner». Il laissera entendre : «On ne peut pas nous imposer de mettre un équipement dans la Zac sans en avoir la prérogative.» En ce qui concerne cette prérogative soulevée par le chef du Service régional de l’urbanisme, la ville de Thiès a mis sur la table l’article 170 du Code des collectivités locales où il est indiqué que «l’élaboration du Plan directeur d’urbanisme (Pdu), du Schéma directeur d’aménagement urbain (Sdau), des plans d’urbanisme de détail des zones d’aménagement concerté (Zac), de rénovation urbaine et de remembrement» fait partie des compétences transférées à la ville. Pour dire que le bras de fer opposant la direction régionale de l’Urbanisme et la mairie ville est loin de connaître son épilogue. L’institution municipale accuse, en effet, la direction régionale de l’Urbanisme d’avoir morcelé en parcelles à usage d’habitation le site devant abriter le premier marché au poisson de la ville de Thiès.