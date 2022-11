Réguler l’enseignement coranique. Le Président Macky Sall a posé hier les jalons qui devraient amener à la réalisation de cette grande ambition, et c’est une bonne chose. Il n’est pas normal, pour un pays qui cherche les voies de son développement, d’ignorer une grande portion de la population dont l’enseignement coranique est la principale formation. Et pour ce faire, les autorités ont compris qu’il faudrait débarrasser le secteur de nombreux charlatans qui prennent en otage les gamins, et vivent sur leur dos. Vivement que les actes suivent les paroles.

Par Sucré-Salé