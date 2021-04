Le coup d’envoi du projet de réécriture des textes régissant l’urbanisme et la construction a été lancé mardi. Ce, pour adapter la législation dans le sens des nouvelles orientations déclinées par l’Etat dans le secteur. «Les derniers codes de l’urbanisme et de la construction, respectivement adoptés en 2008 et en 2009, se révèlent aujourd’hui désuets et méritent d’être révisés», a expliqué lors de la cérémonie, Abdoulaye Saydou Sow. «Repenser notre droit en matière de planification, d’aménagement et de construction devient un impératif de sécurité juridique», a poursuivi le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique pour qui il s’agit, à travers cette entreprise, d’adapter les dispositions législatives et réglementaires aux réalités et besoins actuels et futurs pour une urbanisation maîtrisée et une meilleure organisation de la construction des bâtiments dans le pays. Selon lui, avoir un pourcentage de 45% de la population nationale vivant en milieu urbain justifie amplement la révision des textes. Il s’agira ainsi, avec l’atelier de lancement des travaux du comité technique en charge du projet, de recueillir les expertises et avis de tous les acteurs du secteur pour arriver à un document. «La révision des codes de l’urbanisme et de la construction devrait nous permettre de corriger les manquements, de combler les insuffisances et d’instaurer des techniques novatrices mieux à même de répondre aux besoins actuels», a dégagé en perspective le ministre en charge de l’Urbanisme s’attendant dans un délai très court aux premières moutures de codes. Dans un souci d’inclusion et afin d’arriver à «la production de codes pertinents et consen­suels», selon M. Sow, les collectivités territoriales ainsi que des représentants de tous les secteurs s’activant dans les domaines visés ont pris part à l’atelier co-présidé par le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.