Entre filles et garçons, les indices de réussite révèlent un gap de 7 points au détriment des premières dans l’enseignement secondaire. Pour renforcer la qualité de l’éducation des filles, l’Association sénégalaise des femmes diplômées des universités (Asfdu) a mis en place une bibliothèque entièrement dédiée aux femmes.

Dans le système scolaire sénégalais, la réussite diffère selon le genre. Si chez les garçons, le taux de réussite se situe autour de 46,6% dans le moyen, chez les filles, le pourcentage chute à 39,2%, soit sept points de moins. Une situation que l’Association sénégalaise des femmes diplômées des universités (Asfdu) a analysée. L’association composée de femmes diplômées du supérieur et engagées à soutenir bénévolement leurs sœurs et filles, particulièrement celles du monde rurale, estime que le renforcement de la qualité dans l’éducation des filles passe par l’acquisition du niveau nécessaire pour gravir l’échelon secondaire et intégrer l’enseignement supérieur. C’est pourquoi l’association a mis en place une bibliothèque entièrement dédiée aux femmes. Le lancement qui a eu lieu vendredi dernier, a été l’occasion pour l’association d’exprimer la nécessité pour les femmes de disposer de cet outil. «Cette bibliothèque est dédiée aux femmes. C’est un centre unique de documentation sur les femmes où vous trouverez des ouvrages dans tous les domaines, de la santé à la culture en passant par l’environnement, l’anthropologie et tous les axes d’intervention des organismes aux niveaux régional, continental et international», a indiqué Marième Diop Dièye, présidente de l’association. L’Asfdu, qui a constaté que l’implantation des écoles n’a pas été suffisamment accompagnée par la création de bibliothèques, a estimé nécessaire de mettre en place ce projet. L’objectif étant de «permettre aux jeunes filles et garçons d’accéder aux informations nécessaires à une éducation de qualité, au développement de leur leadership et à la connaissance de leurs droits afin de pouvoir les revendiquer et les protéger».

Implantée aux abords de l’université Cheikh Anta Diop, l’emplacement précis n’est pas encore connu, la bibliothèque mettra à la disposition des élèves, étudiants et chercheurs, un catalogue de près de mille ouvrages déjà mis en ligne dans une bibliothèque virtuelle. Dans le fonds documentaire mis à disposition, plusieurs domaines sont concernés. Les sciences juridiques, la sociologie, l’économie, la science, l’histoire, la démographie, la santé, l’environnement ou la littérature sont visés. Le lancement de la bibliothèque dédiée aux femmes a été précédé d’un webinaire durant lequel les membres de l’association ont fait des communications autour de la lecture et de l’importance de ce projet.