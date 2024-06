Au milieu de la journée d’hier, la polémique a enflé. L’annonce d’une conférence publique animée par Juan Branco, avocat de Sonko, sur invitation de Pape Abdoulaye Touré, Falla Fleur et des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, crée une controverse au sein du Temple du savoir. En plus des autorités de l’université Cheikh Anta Diop, qui n’ont pas donné leur bénédiction quant à la tenue de cette conférence, l’Amicale des étudiants de la Fsjp entre dans la danse pour afficher son soutien au Rectorat. Dans un communiqué, elle dit : «Nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale que nous ne sommes ni de près ni de loin mêlés à cette activité. En tant que légalistes et juristes ayant eu un certain vécu, jamais nous ne cautionnerions une activité dans le Temple du savoir sans l’autorisation des autorités compétentes. Nous en appelons à la responsabilité de chaque acteur tout en rappelant que l’université Cheikh Anta Diop est régie par des textes.»

Dans la foulée, Juan Branco s’est fendu d’un post sur X pour déplorer l’attitude du Recteur de l’Ucad sans mettre de gants. «Pape Abdoulaye Touré et Falla Fleur, martyrs, avaient, contrairement à ce qui a été affirmé, demandé l’autorisation de l’administration de l’Ucad afin de m’y inviter. Celle-ci avait acquiescé. Leurs noms, cependant, parvenus à l’oreille du Recteur, n’ont semble-t-il pas fait son bonheur», déplore Branco dans un tweet.

Finalement, le controversé avocat, arrêté puis expulsé du Sénégal il y a quelques mois, s’est replié au Cices pour y tenir sa conférence initialement prévue à l’Ucad 2.