Après plusieurs heures de garde à vue, Adama Faye est rentré chez lui sans poursuites. Le président du mouvement Gox Bi et candidat à la dernière Prési­dentielle a payé 105 millions de francs Cfa, par l’entremise de son frère, avant d’être autorisé à quitter les locaux de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale de Colobane. Adama Faye avait été arrêté mercredi et placé en garde à vue à la Section de recherches à cause d’un supposé litige foncier. Le frère de l’ancienne Première dame Marième Faye Sall aurait procédé à la vente de terrains d’une valeur de 275 millions F Cfa. Finalement, l’opération n’a pas abouti et il a commencé le remboursement. Mais, il ne serait pas parvenu pas à rembourser l’intégralité de la somme due au bénéficiaire qui, pour rappel, aurait même déposé une plainte depuis 2022.