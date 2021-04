Ziguinchor, qui dispose de 30 mutuelles de santé fonctionnelles sur un total de 31, est au cœur du dispositif de l’Agence de la couverture maladie universelle (Acmu) qui lui a versé 670 millions F Cfa. En outre, la région sera le laboratoire de son nouveau programme Ismea (Investir sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent) d’un coût de 2,5 milliards F Cfa.

Par Ibou MANE (Correspondant) – A Ziguinchor, les mutuelles de santé sont une réalité. Il y en 30 sur 31 qui sont fonctionnelles pour 191 mille 650 bénéficiaires dont 152 mille 129 effectivement couverts au niveau de la région. Ces chiffres sont évidemment très appréciés par la direction de l’Agence de la couverture maladie universelle (Acmu) et attestent des efforts consentis dans le renforcement du dispositif de demande de soins au niveau de Ziguinchor. Après quatre années de mise en œuvre, ces mutuelles ont pu bénéficier de la Cmu en 2020 de 228 millions 655 mille 870 F Cfa sous forme de subventions, et 441 millions 867 mille 245 F Cfa alloués aux structures de santé au titre des initiatives de gratuité, notamment pour les cas de césarienne, des enfants de moins de 5 ans et le Plan sésame, soit au total 670 millions 523 mille 116 F Cfa.

En plus de ce programme, l’Acmu veut promouvoir le programme Ismae (Investir sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent), partagé avec les acteurs mutualistes. Ziguinchor sera la zone d’intervention du projet financé par la Banque mondiale. «Nous avons constaté que les mutuelles fonctionnent bien au niveau de Ziguinchor, mais elles ont toutefois besoin d’un accompagnement», soutient le directeur de l’Acmu. Dr Mamadou Bocar Daff se projette déjà sur l’apport de ce projet dans la région : «Il permettra en réalité de couvrir les femmes enceintes qui vont être intégrées dans la mutualité, mais également les enfants de 0 à 5 ans.» C’est une façon de protéger davantage ces couches vulnérables en poursuivant la baisse de la morbidité maternelle et infanto-juvénile qui est un véritable problème de santé publique. «Et l’avantage ici est que les 0-5 ans bénéficient d’un paquet de base. Et grâce à la mutualité et au paquet complémentaire, ils ont désormais la possibilité d’être pris en charge avec les soins hospitaliers», martèle-t-il. A ses yeux, il s’agit «d’une approche très intéressante qui permet d’avoir une couverture universelle pour ces 0-5 ans». Quid des femmes enceintes qui n’avaient que la césarienne comme paquet de bénéfices ? «On avait laissé en marge toutes celles qui pouvaient être enceintes et qui ont besoin de soin prénatal et d’accouchement assisté, et d’une prise en charge durant leur grossesse. Désormais ce sera chose faite avec ce projet», annonce Dr Daff.

Il faut noter que l’Ismae est doté d’une enveloppe de 2,5 milliards F Cfa, qui sera mise à la disposition des mutuelles de la région de Ziguinchor pour les années 2021-2022 et 2023. «Plus de 75% des membres de ces mutuelles sont des bénéficiaires de Bourse de sécurité familiale et de la Carte d’égalité des chances. Et donc moins de 25% sont des bénéficiaires classiques et qui sont en deçà de ce qui est escompté», renseigne-t-il. Il ajoute : «C’est pourquoi l’Acmu veut un apport de ressources important et conséquemment restructurer un peu les mutuelles. Et par rapport à cela, des mécanismes ont été discutés, des stratégies exposées et les conclusions sont laissées à l’appréciation des membres, car ils ont la liberté et l’autonomie de s’organiser comme ils l’entendent.»

imane@lequotidien.sn