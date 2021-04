Par K. SONKO – Le Sénégal va continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca. Alors que le débat sur son utilisation continue de susciter des débats en Europe avec une correction des cibles qui doivent en prendre. Macky Sall, qui a reçu le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a annoncé que le Sénégal va poursuivre sa campagne avec ces doses produites par la firme anglo-suédoise. «Il est essentiel d’écouter les experts médicaux et de ne pas laisser la passion prendre le dessus», dit-il en soutenant que «le Sénégal applique une surveillance active» à propos d’éventuels effets secondaires. «Et de façon générale, pour tous les vaccins, il y a des effets secondaires. Donc l’analyse de ces effets secondaires se fait au jour le jour, et dans les différents districts sanitaires. Pour nous, rien ne justifie, en ce qui nous concerne, l’arrêt de l’administration de l’AstraZeneca, tout comme nous administrons en ce moment Sinopharm, le vaccin chinois.»

Par ailleurs, il annonce que l’Etat est à la recherche de Spoutnik V, le vaccin russe et américain Johnson & Johnson. «Nous pensons que la question du vaccin n’est pas politique. Elle est médicale. S’il y a un candidat vaccin qui répond aux normes sécuritaires et que notre pays, en ce qui le concerne, adopte ces normes, nous acquérons ce vaccin, et nous l’appliquons à nos populations. Donc le reste, ça peut être un débat européen ou entre pays, mais il est important que les populations soient vaccinées», insiste-t-il. Alors que le Premier ministre espagnol attend l’homologation du vaccin russe pour l’inoculer à ses populations. «Si Spoutnik V est homologué, bien entendu nous pourrons l’inclure dans le portefeuille de vaccins administrés en Europe, mais il faut que ce vaccin soit homologué. Ce qui n’est pas encore le cas», rappelle Pedro Sanchez.

ksonko@lequotidien.sn