Le maire de Dakar, Soham El Wardini, a remis ce mercredi, un chèque de trente (30) millions F Cfa à l’Asc Jaraaf de Dakar. «D’autres enveloppes suivront les prochaines victoires», a promis l’édile de la capitale sénégalaise, lors de la cérémonie de réception, qui s’est tenue en présence de Cheikh Seck, président du club. Pour sa part, Soham El Wardini était accompagnée du maire de de la commune de Dieuppeul, Chei­kh Guèye, et du président de la Commission sport de la Ville de Dakar, Ibrahima Diamé. Ils ont assisté à la séance d’entraînement matinale du Jaraaf.

Du côté des bénéficiaires, on ne cache pas sa joie. «Ils ont pratiquement multiplié par dix (leurs anciennes subventions)», s’est réjoui le président de l’Asc Jaraaf, Cheikh Seck. Ajoutant que «cela (leur) va droit au cœur», et qu’ils vont «tout faire pour le mériter».

Qualifié en phase de groupes de la Coupe Caf, le Jaraaf, lanterne rouge de la poule C, devra rebondir, ce dimanche face au Salitas Fc, comptant pour la 3e journée, après une défaite (2-0) contre l’Etoile Sahel et un match nul (1-1) contre le Club Sportif Sfaxien.

Avec Emedia