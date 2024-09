Le Sudes/Esr supérieur a mené son combat pour le départ de Ahmadou Aly Mbaye en tant que Recteur jusqu’au bout. En Conseil des ministres de ce mardi, professeure Aminata Niang Diène a été nommée Rectrice par intérim de l’Ucad en remplacement de Pr Ahmadou Aly Mbaye. Une satisfaction pour ledit syndicat qui l’a fait savoir dans un communiqué.Par Dieynaba KANE –

En Conseil des ministres mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a démis Pr Ahmadou Aly Mbaye de ses fonctions de Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Il est remplacé par Aminata Niang Diène, Professeure titulaire des Universités, qui va assurer l’intérim. Mme Diène était jusque-là vice-rectrice de l’Ucad. Cette nouvelle est une victoire pour le Sudes-Esr. Cette organisation syndicale a toujours dénoncé le prolongement du mandat du Recteur de l’Ucad arrivé à terme en juillet dernier. Dans un communiqué, la section Ucad du Sudes/Esr a marqué sa satisfaction. Les membres de ce syndicat se sont donc félicités «de la décision du gouvernement de mettre fin aux fonctions de M. Ahmadou Aly Mbaye en tant que Recteur de l’Ucad conformément à la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques du Sénégal». Dans la même veine, ils ajoutent que «cette mesure constitue un pas important pour le respect des textes régissant le fonctionnement de nos institutions universitaires». Et de prévenir : «Nous restons vigilants quant à la désignation très rapide du prochain Recteur qui devra se faire dans le strict respect des procédures telles que spécifiées dans le décret 2021-846 du 24 juin 2021.»

En outre, le Sudes-Esr Ucad assure «de sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec la Rectrice intérimaire pour trouver des solutions aux défis actuels de notre université en matière de gouvernance». Et d’indiquer : «Nous avons espoir que cette transition se fera dans un esprit de dialogue et de concertation.» Les syndicalistes appellent aussi «tous les membres de la communauté universitaire à travailler ensemble pour construire un avenir prometteur à notre université fondé sur des principes de justice, d’équité et de responsabilité».

dkane@lequotidien.sn