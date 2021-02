Après la réception des premières doses de vaccin, le chef de l’Etat a décidé de commencer la vaccination contre le Covid-19 par le personnel de santé à cause de leur exposition au virus, ensuite par les personnes âgées à partir de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités. Les autorités de la santé comptent matérialiser cette idée du président de la République en définissant les premières cibles qui doivent bénéficier du vaccin du Covid-19.

Pour ce faire, le ministère de la Santé a sorti une circulaire dont l’objet est de recenser le personnel de santé de première ligne des structures de santé. «Dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19, et dans le souci de protéger le personnel de santé de première ligne pouvant être victime de cette maladie, les destinataires de la présente circulaire doivent veiller au remplissage correct des informations contenues dans la fiche Excel jointe en annexe.»

Les autorités sanitaires demandent dans le document de procéder à «la remontée de ces informations dans les 72 heures afin d’aider à la répartition de l’approvisionnement de vos structures en vaccins destinés à cette cible prioritaire, conformément à la première étape du plan de déploiement de vaccin».

Selon elles, pour aider à l’identification des agents ciblés, «seront considérés comme agent de première ligne tous les agents des Cte, tous les personnels de soins, des centres de santé, postes de santé, hôpitaux, structures publi­ques, privées et parapubliques, acteurs communautaires de soins, agents d’hygiène, ambulanciers, techniciens de surface, agents de laboratoire, techniciens de radio ou tous agents pouvant se retrouver nez à nez avec un malade de par son poste de travail», précisent-elles dans la circulaire adressée aux médecins-chefs et aux gouverneurs de région.