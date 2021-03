Le nombre de cas positifs au Covid-19 a considérablement baissé hier. Trente-six (36) cas positifs ont été dénombrés, soit un taux de positivité de 4,92% sur 732 tests réalisés. D’après le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, il s’agit de 15 cas contacts suivis et 21 autres issus de la transmission communautaire. Dans le même sillage, indique-t-il, 287 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 34 cas graves sont recensés à travers le pays.

Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, a annoncé que quatre nouveaux décès (4) ont été enregistrés.

Le Sénégal comptabilise 37 mille 956 cas positifs de Covid-19 depuis l’apparition de la maladie dont 35 mille 179 guéris, 1 020 décès et 1 756 malades encore sous traitement. Selon les informations fournies par le Dr Ndiaye, 169 mille 653 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination.