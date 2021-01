Que dire ? C’est une situation alarmante qui montre la virulence du virus durant cette deuxième vague. Hier, le Sénégal a enregistré 133 nouvelles infections sur un échantillon de 1 515 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,78%. Il s’agit de, selon Dr Ousmane Guèye, directeur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips), 36 cas contacts et 97 issus de la transmission communautaire dénombrés quasiment dans plusieurs régions du pays et surtout à Dakar et Kaolack.

Il faut savoir que 189 patients ont été déclarés guéris. Alors que 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. En ce qui concerne la létalité, 10 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, soit plus de 23 morts pour 1 000 malades (2,36%).

En analysant les données, l’on se rend compte que la situation épidémiologique reste toujours préoccupante. A la date d’hier, 25 mille 127 cas ont été testés positifs dont 20 mille 870 déclarés guéris, 592 décès et 3 664 cas sous traitement.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Pr Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, lance «un message fort aux sénégalais». Il dit : «Restez chez vous, évitez les déplacements inutiles, lavez les mains régulièrement ! Si vous toussez ou éternuez, faites-le dans votre manche ou utilisez un mouchoir. Si vous êtes malade, restez à la maison et appeler votre médecin ou un professionnel de la santé local et on va venir vous prendre.» Pr Moussa Seydi demande à la population de soutenir le personnel médical dans le combat contre le Covid-19. Il ajoute : «Arrêtons la discrimination et la stigmatisation ! Les familles doivent unir leurs forces, se soutenir mutuellement et agir avec courage. Si nous nous laissons emporter par la panique, nous nous privons de l’opportunité d’agir de manière coordonnée, les malades vont fuir. Et dans ce cas, le virus va continuer de se propager», dit-il.