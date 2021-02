Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a reçu hier son collègue de l’Artisanat et du secteur formel, Pape Amadou Ndiaye, pour réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en œuvre pour la solution définitive du déficit de tables-bancs dans les établissements scolaires.

Quelle stratégie pour régler définitivement le déficit de tables-bancs dans les écoles et établissements scolaires ? La question a fait l’objet d’une rencontre entre les ministres de l’Education nationale et de l’Artisanat et du secteur informel dans la perspective de mettre en œuvre la directive du président de la République. Lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2021, il avait recommandé la résolution définitive du déficit de tables-bancs.

A cet effet, les deux ministères ont réaffirmé leur engagement à bâtir un partenariat dynamique et durable pour l’atteinte des objectifs. Ils ont pendant longtemps discuté des stratégies à mettre en œuvre pour renforcer la dynamique d’acquisition du mobilier scolaire.

Le ministre de l’Education nationale a salué la collaboration entre les deux ministères. Faisant le diagnostic de la situation du mobilier, Mamadou Talla a indiqué que le déficit est lié à plusieurs facteurs notamment le nombre croissant d’élèves, plus de 400 mille chaque année qui entrent à l’école tandis que le nombre qui réussit au baccalauréat en est largement inférieur. Et, en même temps des tables-bancs perdus, cassés ou qui sont déplacés.

Pour résorber ce gap, les autorités ont décidé de faire recours à l’expertise locale. Un montant global de 3 milliards 500 millions de francs Cfa sera mobilisé pour une livraison de 100 mille tables-bancs par an pendant 3 ans.

Le ministre de l’Artisanat et du secteur informel s’est félicité du choix porté sur la consommation locale. Pape Amadou Ndiaye a également assuré que les artisans locaux seront servis sans discrimination. Alors que le ministre de l’Education nationale a invité les partenaires de l’école à la mobilisation des fonds pour régler ce sérieux problème.