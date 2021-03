Après les violences meurtrières déplorées par de nombreux segments de la société, le temps est à la présentation des condoléances auprès des familles éplorées. C’est dans ce cadre que Seydou Sané, président du Casa-Sports, est allé exprimer sa compassion et présenter ses condoléances aux familles attristées de Bignona et au Peuple sénégalais endeuillé, à la suite des 4 morts enregistrés dans ce département. Une visite au pas de charge à Bignona qui l’a d’abord mené chez l’imam Ratib de Bignona, El Hadj Fansou Bodian, lequel a prié pour les disparus, pour un Sénégal de paix et pour une paix définitive en Casamance pour l’intérêt de tous. Cap ensuite pour Seydou Sané et sa délégation sur Belaye (commune de Djignaky) qui a enregistré une victime, Famara Gou­diaby ; puis au quartier Magui­line, commune de Bignona, chez la famille de la 1ère victime des manifestants au Sénégal, Cheikh Coly et à Tenghory Compliqué où loge la famille de Bourama Sylla Sagna âgé de 14 ans et une autre victime des violentes manifestations enregistrées dans la capitale du Fogny. «Je suis venu à Bignona pour présenter mes condoléances et apporter mon soutien aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés alités. Ce drame touche tout ce département, cette région et tout le pays», a déclaré Seydou Sané à l’endroit des membres des familles des victimes. Des familles éplorées qui ont accepté la volonté divine, et qui ont, par la voix des chefs de famille, plaidé pour la paix, l’union des cœurs et le pardon.

Le natif de Mangoulé promet à l’avenir de s’inscrire davantage dans des démarches participatives qui consistent à aller trouver les jeunes dans leurs quartiers et discuter avec eux des véritables enjeux, leur dire la vérité en leur apportant la bonne parole. «Car il ne suffit plus de leur promettre mais de leur montrer ce qu’il est possible de faire pour eux, avec eux», confesse-t-il.

Le président du Casa-Sports a également profité de sa présence aux cotés des familles éplorées pour exhorter la jeunesse casamançaise à assumer ses responsabilités et ne pas se laisser emporter dans des batailles souvent politiques et qui ne les concernent point. «La jeunesse casamançaise ne saurait être un tremplin pour atteindre tel ou tel objectif. Et nous devons tous travailler pour instaurer cette paix-là, pour maintenir cette énergie pour qu’ensemble le développement soit une véritable réalité ; et c’est possible», a-t-il martelé. Car pour Seydou Sané, aujourd’hui que la paix s’installe et que les prémices du développement sont manifestes, on doit pouvoir profiter de ce temps pour accompagner les jeunes, les encadrer mais aussi les protéger et non les utiliser ; et ce quel que soit l’objectif qu’on s’est, dit-il, assigné.

Seydou Sané a aussi invité tous les acteurs à opter pour la seule bataille qui vaille d’être menée et qui est celle du développement, celle qui consiste à trouver les moyens et les solutions à cette jeunesse à l’instar de la jeunesse des autres contrées. Et aux jeunes, Seydou Sané les exhorte à nouveau à ne pas se laisser divertir ; et les manifestations quelle que soit leur nature doivent, selon lui, se dérouler dans la paix.