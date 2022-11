L’Equipe nationale sera privée d’un de ses cadres en huitièmes de finale. En effet, Idrissa Gana Guèye sera suspendu lors de la prochaine sortie des Lions. Le milieu de terrain, auteur d’un excellent match, a écopé d’un second carton hier face à l’Equateur (64e mn). Il était sous la menace d’une suspension après son carton jaune contre les Pays-Bas (0-2). Une absence qui ne manquera pas de peser dans l’entrejeu de l’Equipe sénégalaise en huitièmes.

«Déçu, mais j’espère revenir pour les quarts de finale»

«Je suis très déçu, j’avais un doute sur la suspension, mais on me l’a confirmé après. Le plus important était la qualification. Le parcours était long, je peux dire depuis les qualifications contre l’Egypte, nous nous sommes battus pour passer. Mais je sais que les autres vont faire le travail. J’espère qu’on va se qualifier pour que je puisse revenir pour les quarts de finale. Nous avons dédié cette qualification à Pape Bouba Diop», a confié le joueur après le match.