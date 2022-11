Auteur d’un grand match et du but de la qualification face à l’Equateur (2-1), Kalidou Koulibaly a envoyé le Sénégal en 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Son premier but avec l’Equipe nationale en 7 ans de présence. Une qualification qui porte clairement la marque du capitaine des Lions, un vrai patron de la défense. Autoritaire dans ses interventions, le défenseur central a dégagé une sérénité Xxl et a souvent pris le meilleur sur Estrada ou Valencia. Avec sa puissance physique, le joueur de Chelsea a totalement éteint ses adversaires et a apporté une vraie sécurité dans sa propre surface. Logiquement, Capi Koulibaly a été désigné homme du match.