Le vote des élections de représentativité des centrales syndicales des travailleurs s’est bien déroulé hier dans les trois départements de la région de Ziguinchor. «Le vote se déroule globalement dans les meilleures conditions dans la région de Ziguinchor. On est en train de faire le tour des centres de vote pour voir comment se déroule le scrutin. A l’heure où je vous parle, il n’y a aucun incident majeur qui nous a été signalé. Les quelques cas qui ont été posés d’omission ou de difficultés mineures, tout a été pris en charge et réglé», a dit Malick Ndour, Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Ziguinchor.

Au Lycée Djignabo, environ 200 enseignants n’avaient pas vu leurs noms sur la liste d’émargement. Ce qui a causé un incident dans la matinée. «Cela a été remonté et quand on a vérifié sur la liste définitive officielle, on a vu que ces enseignants figurent bel et bien sur cette liste-là. On a remonté l’information au niveau national et on a fait un tirage. On a imprimé le document et actuellement, le problème est définitivement réglé. Les enseignants du Lycée Djignabo peuvent valablement voter dans leur bureau de vote», a rassuré Malick Ndour en mi-journée.

Par Khady SONKO – Ksonko@lequotidein.sn