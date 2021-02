La Fête internationale du travail se profile à l’horizon et ne laisse pas insensible le président de la République. C’est ainsi que la question de la prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales a occupé une partie de la communication présidentielle hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le communiqué sanctionnant cette rencontre informe que «le chef de l’Etat rappelle au ministre du Travail et du dialogue social, l’urgence d’évaluer l’état de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales et de préparer, en relation avec le Haut conseil du dialogue social, des rencontres sectorielles en perspective de la Fête du 1er mai 2021».

«Sur la question liée à la prise en charge financière du dossier des orphelins du «Joola» non déclarés pupilles de la Nation, le président de la République demande, au ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, de prendre toutes les dispositions, en relation avec le ministre des Finances et du budget, afin, d’une part, de régulariser la situation de ces derniers, et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme destinée aux ayants droit», poursuit-on dans le document.

Evoquant la vaccination contre le Covid-19, «le chef de l’Etat magnifie, enfin, les diligences accomplies par le gouvernement dans le cadre de la mise à disposition des premières doses vaccin et du lancement imminent de la Campagne nationale de vaccination anti-Covid19. Il réitère, à cet effet, ses directives concernant la transparence et la rigueur absolue sur les critères de sélection des cibles prioritaires identifiées».

Mesures individuelles

Au titre des mesures individuelles, on notera que le président de la République a nommé Makhtar Lakh, Commissaire aux Enquêtes économiques, Secrétaire général du ministère du Tourisme et des transports aériens, en remplacement de Mathiaco Bessane appelé à d’autres fonctions.

Madame Agnèce Ndiogoye, inspectrice de l’Adminis­tration pénitentiaire, précédemment Inspectrice régionale de l’Administration pénitentiaire de Kaolack, devient Directrice de l’Ecole nationale d’Admi­nis­tration pénitentiaire. Elle remplace à ce poste Aliou Ciss, qui est appelé à d’autres fonctions.

Le poste de Secrétaire général de l’Université de Thiès (Ut) revient à Ousmane Diallo, Administrateur civil principal, qui remplace Malick Sow, appelé à d’autres fonctions.

Khadim Sylla, Professeur d’Enseignement secondaire, est nommé directeur du Centre national d’information et de documentation au ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion. Il remplace à ce poste Omar Niane. Ce dernier hérite du poste d’Ins­pecteur technique au ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion. Précé­dem­ment conseiller technique du ministre titulaire de ce même département, Amadou Bouré Sène, professeur de techniques quantitatives de gestion, se voit désigner ins­pecteur des Affaires administratives et financières à ce même ministère où il remplace Papa El Hadji Madické Diagne, qui est appelé à d’autres fonctions.