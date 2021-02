Le coronavirus a fini de s’installer dans tous les 45 départements du pays. Le district sanitaire de Goudomp, région de Sédhiou, est le dernier du pays à enregistrer un cas de Covid-19.

La maladie du coronavirus poursuit sa propagation, en charriant son lot de morts dans le territoire national. Le département de Gou­domp, qui était jusque-là épargné de ce virus, a enregistré hier son premier cas. Une nouvelle contamination a amené les autorités sanitaires de cette localité à se lancer à la recherche des personnes ayant un contact avec le malade. Le Dr Christoph Kanfome et l’équipe médicale du district sanitaire s’y emploient depuis l’annonce de cette nouvelle, car la région de Sédhiou compte à ce jour 158 cas et la commune de Bounkiling 24. Suffisant pour les autorités sanitaires d’appeler au respect des mesures barrières.

D’ailleurs, au niveau national, sur un échantillon de 1 555 tests réalisés, 201 citoyens ont été déclarés positifs, soit un taux de 12,93%.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, ces nouvelles contaminations concernent 80 contacts suivis et 121 cas issus de la transmission communautaire, recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays.

A en croire le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 6 décès ont été enregistrés hier dans le pays. Mais indique-t-il en outre que 230 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et 63 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le Sénégal a enre­gis­tré depuis l’apparition de cette pandémie, il y a presqu’un an, 31 mille 476 cas positifs dont 25 mille 865 guéris, 760 décès et 4 850 patients encore sous traitement.