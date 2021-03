Des autorités de l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb) et ses partenaires techniques et financiers ont procédé au lancement de la 5ème édition du Maenuc (Marathon entreprendre université communauté). Laquelle initiative vise à développer un esprit entrepreneurial chez les étudiants. Pour le vice-recteur de l’Uadb, l’idée est de primer les meilleurs porteurs de projets mais aussi de créer un esprit d’entreprenariat chez les étudiants tout en suivant leurs projets à travers un centre d’incubateur.

Par ailleurs, chargé de l’innovation et de la recherche des relations extérieures et du partenariat à l’Uadb, Moussa Dieng, a fait savoir que ledit établissement est soucieux de l’insertion de ses étudiants dans le monde du travail. A en croire M. Dieng, ils comptent sur le Maenuc pour encadrer davantage leurs étudiants dans le domaine de l’entreprenariat. «Les candidats vont présenter des projets pertinents, réalistes, réalisables et durables pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement technique et financier des partenaires», a-t-il expliqué.

De son côté, la responsable de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (Der) a souligné qu’ils veulent un partenariat structurant avec l’Uadb afin de se positionner sur l’accompagnement technique et financier des étudiants porteurs de projets. Pour Carine Vavasseur, la phase pré-incubation c’est le stade qui permettra de détecter les jeunes pour les aider dans l’idéation. «La Der compte ainsi accompagner ces derniers à structurer leurs projets et comment faire pour que ces idées soient validées en terme de potentiel», a-t-elle dit.

Toutefois, les deux parties ont prévu d’œuvrer ensemble pour assurer la mise en place d’un incubateur pour lequel budgétiser et laquelle infrastructure polarisera le Baol tout entier.