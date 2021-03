3 jours de manifestations à compter d’aujourd’hui. C’est l’appel du Mouvement de défense de la démocratie (M2d). La plateforme Aar sunu démocratie exige ainsi la «libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement détenus par Macky Sall».

Le Mouvement de défense de la démocratie (M2d) ne baisse pas la garde. Cette plateforme de soutien à Ousmane Sonko appelle à «descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes et villages pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars». Les organisateurs rappellent que c’est «un jour de lutte et d’affirmation des droits des femmes» et invitent celles-ci «à sortir et à marcher aux côtés de leurs petits-enfants et enfants pour les aider dans leur quête d’un avenir meilleur».

En conférence de presse, samedi, les fondateurs de la plateforme Aar sunu démocratie composée d’activistes, de membres de la société civile et des partis de l’opposition ont affirmé que leur revendication reste la «libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement arbitrairement détenus dans les prisons de Macky Sall». M2d élargit ses exigences au «rétablissement immédiat» des signaux des télévisions Walf Tv et Sen Tv et la «reconnaissance et le respect du droits des citoyens à la manifestation pacifique conformément à la Constitution».

Commentant la sortie du ministre Antoine Diome, vendredi, Fatou Blondin Diop déclare : «Macky Sall s’est caché derrière son ministre de l’intérieur, Antoine Diome, pour insulter tout le peuple sénégalais en taxant cette vaillante jeunesse de terroristes pour faire plaisir à certains de ses parrains étrangers. Le propos belliqueux, le ton martial et la rhétorique guerrière employés par ce ministre cachent pourtant mal son profond désarroi et sa peur panique qui transparaissaient à vue d’œil sur son visage, sa gestuelle et son langage corporel.» Ce lundi est aussi le jour très attendu de la comparution de Ousmane Sonko devant le juge. Le Sénégal a déjà au moins 5 morts officiellement.